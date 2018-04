ROCK OF AGES: HEAVYSAURUS und LAZULI

Zwei Neuzugänge sind beim ROCK OF AGES-Festival vom 27. bis 29. Juli in Seebronn zu vermelden. Da ist zum einen HEAVYSAURUS, die ich bereits erwartet habe. Ich würde wetten, dass sie den Sonntag eröffnen wird, der traditionell der Familientag ist und an dem vormittags bereits Kinderprogramm mit Volker Rosin angesagt sein wird. Ernsthafter dagegen ist LAZULI, die Progressive Rock-Franzosen sind live ein echtes Erlebnis. Zwar kommt die Band in Kürze auf Tourness, aber man sollte sich am besten beides nicht engehen lassen. Tickets gibt es weiterhin im Ticketshop. Das gesamte Billing sieht nun so aus:

CRYSTAL BALL, ECHOES, FISH, FOZZY, HEAVYSAURUS, THE HOOTERS, LAZULI, MIDGE URE, MR. BIG, NAZARETH, THE NEW ROSES, QUIREBOYS, SHAKRA, THE SWEET.