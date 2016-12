ROCK OF AGES: Mit DARE, PRETTY MAIDS und BLUES PILLS

Retro ist jetzt auch in Seebronn - die BLUES PILLS werden auf dem ROCK OF AGES, das vom 28. bis 30. Juli 2017 stattfinden wird, spielen. Dazu wurden noch die britischen Melodic Rocker DARE bekannt gegeben, die sich um ex-THIN LIZZY-Keyboarder und DARE-Sänger Darren Wharton und TEN- und ASIA-Gitarrist Vinnie Burns scharen. Letztere spielten kürzlich auf dem BANG YOUR HEAD und waren ganz großartig. Zu guter Letzt sind die alten Bekannten PRETTY MAIDS mit von der Partie. In den letzten Jahren sind die Dänen aus der deutschen Festival- und Tourlandschaft nicht mehr wegzudenken und ich bin sicher, dass sie auf dem ROA eine ordentliche Spielzeit bekommen werden, genug Kracher haben die Jungs in ihrer mehr als drei Jahrzehnte währenden Karriere geschrieben.

Tickets gibt es bereits für 99 Euro (zzgl. 10% Vorverkaufsgebühr) und in Kürze wird es auch das Junior-Ticket geben, das Jugendlichen von 11 bis 14 Jahren den Eintritt zum halben Preis ermöglicht. Wer sich seine Karten sichern will, surft auf rock-of-ages.de.