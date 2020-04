ROCK Of AGES: Neuer Termin steht!

Soeben wurde auch der neue Termin für das ROCK OF AGES bekannt gegeben. Die nächste Auflage zum 15-jährigen Jubiläum wird jetzt vom 30. Juli bis 1. August 2021 stattfinden.



Auch hier das Statement des Veranstalters:



"Liebe Freunde,



zunächst möchten wir Euch von ganzem Herzen für das Verständnis und vor allem für Eure Solidarität danken, mit der Ihr auf die Kunde von der diesjährigen "Corona-Pause" reagiert habt. Es ist schier unglaublich, wie sehr Ihr hinter uns steht, und das macht uns Mut, dass wir das schwierige Jahr bis zum neuen Termin auch tatsächlich durchstehen.



Ein ganz besonderer Dank auch an all die, die seit Freitag in unserem Shop Merch und tatsächlich schon Tickets für 2021 geordert haben - Ihr seid die Größten!



Außerdem haben uns viele tollen Ideen und Vorschläge erreicht, wie eine zusätzliche Unterstützung unserer Events von Eurer Seite aus möglich sein kann. Das hat uns sehr inspiriert, und zwei Ansätze dazu haben wir bereits aufgegriffen, die wir Euch in Kürze vorstellen.



Dass wir Euren Support brauchen können und die nahe Zukunft nicht leicht wird, haben wir ja bereits angedeutet, und mittlerweile ist es auch besiegelt. Das Land Baden-Württemberg hat auf seiner offiziellen Seite bestätigt, dass alle Veranstaltungen mit 1000 oder mehr Besuchern unter das Großveranstaltungsverbot der Bundesregierung fallen.



Daran gibt es nun also nichts mehr zu rütteln, und somit ist also endgültig klar: Unsere Festivals finden genau ein Jahr später statt als geplant.



Termin für das nächste ROCK OF AGES ist somit 30 Juli bis 1. August 2021.



So, wie es bislang aussieht, stehen die Chancen übrigens ausgezeichnet, dass beide Festivals auch in gleicher Form und mit einem sehr großen Teil der bislang bestätigten Acts stattfinden können. Schon jetzt hat uns ein beträchtlicher Teil der Künstler und Bands die neuen Termine zugesagt. Wer jetzt schon mit dabei ist, verraten wir Euch noch im Laufe des Tages, und wir werden Euch ab sofort einmal wöchentlich informieren, von wem wir weitere Rückbestätigungen erhalten haben."





Quelle: Rock Of Ages FB Redakteur: Tommy Schmelz Tags: rock of ages 2021