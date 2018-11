ROINE STOLT’S THE FLOWER KING: Neues Video

Heute ist das Album "Manifesto of an Alchemist" von ROINE STOLT’S THE FLOWER KING erschienen, auf dem der Gitarrist seine Herkunft nicht verschleiern kann. Wer dafür den Beweis hören will, kann sich 'High Road' anhören: Youtube.

Na, ziemlich blumenkönig, nicht wahr? Das Album gibt es als CD und Vinyl hier. Live wird Stolt im Vorprogramm von SPOCK'S BEARD hier zu sehen sein:

30th November – Cosmopolite, Oslo, Norway

1st December – Kulturhuset Studion, Stockholm, Sweden

2nd December – KB, Malmo, Sweden

4th December – Zeche, Bochum, Germany

5th December – Z7, Pratteln, Switzerland

6th December – La Machine, Paris, France

7th December – De Boerderij, Zoetermeer, Netherlands

8th December – Hedon, Zwolle, Netherlands

9th December – Islington Assembly Hall, London, UK

10th December – Academy Club, Manchester, UK