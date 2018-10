ROINE STOLT’S THE FLOWER KING zeigt Video vom kommenden Album

Der Gitarrist der blumigen Schwedenkönige hat sein neues Projekt unmissverständlich mit seiner Stammband verknüpft und nennt es ROINE STOLT’S THE FLOWER KING. Das Album wird "Manifesto Of An Alchemist" heißen und auf zehn Liedern 70 Minuten Progrock bieten. Der Song 'Lost America' ist mit knapp zehn Minuten einer der längeren und kann in diesem Textvideo angesehen und -gehört werden: Youtube.

Roine hat sich mit Jonas Reingold, Hans Froberg, Michael Stolt, Marco Minnemann, Max Lorentz, Zach Kamins, Rob Townsend und Nad Sylvan eine ganze Reihe von illustren Prog-Gästen eingeladen. Das Album wird folgende Lieder enthalten:

Rainsong

Lost America

Ze Pawns

High Road

Rio Grande

Next To A Hurricane

The Alchemist

Baby Angels

Six Thirty Wake-Up

The Spell Of Money

Vorbestellungen nimmt der Inside Out Shop an. Live kann man ihn auch mit einem Programm aus Solostücken und FLOWER KINGS-Musik erleben:

30th November – Cosmopolite, Oslo, Norway

1st December – Kulturhuset Studion, Stockholm, Sweden

2nd December – KB, Malmo, Sweden

4th December – Zeche, Bochum, Germany

5th December – Z7, Pratteln, Switzerland

6th December – La Machine, Paris, France

7th December – De Boerderij, Zoetermeer, Netherlands

8th December – Hedon, Zwolle, Netherlands

9th December – Islington Assembly Hall, London, UK

10th December – Academy Club, Manchester, UK