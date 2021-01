ROME: Neues Album

Die in Luxembourg beheimatete Dark-Folk-Band ROME wird am 29.01.2021 via Trisol Music Group ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Parlez-Vous Hate?".



Die Tracklist liest sich so:

1. Shangri-Fa

2. Parlez-Vous Hate?

3. Born In The E.U.

4. Death From Above

5. Panzerschokolade

6. Der Adler Trägt Kein Lied

7. Toll In The Great Death

8. Feral Agents

9. You Owe Me A Whole World

10. Blood For All

11. Alesia

12. Fort Nera, Eumesville

