RONNIE JAMES DIO: Autobiographie erscheint

Am 10. Juli diesen Jahres wäre Ronnie James Dio 79 Jahre alt geworden. Im Sommer erscheint beim I.P. Verlag unter dem Titel "Rainow In The Dark" die deutschsprachige Ausgabe der Autobiographie des unvergessenen Künstlers. Die limitierte Hardcover-Edition enthält von Dio zu Lebzeiten selbst verfasste Texte, in denen er seine Kindheit, seine ersten musikalischen Schritte bis hin zu seiner Weltkarriere mit RAINBOW, BLACK SABBATH und seiner eigenen Band DIO beschreibt. Das Buch wurde mit dem Journalisten Mick Wall als Co-Autor verfasst.

