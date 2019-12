ROSETTA ist bei Pelagic Records angedockt

Dieses sehr fleißige Quartett aus Philadelphia hat bisher so ziemlich alles in Eigenregie gestemmt. und hat das Verschwinden der Post Metal Bands wie ISIS, CULT OF LUNA und das Abflauen der Post Rock/ Post Metal-Ära überlebt.

Nun hat das Berliner Qualitätslabel Pelagic Reords der Band angeboten, die neue EP "Terra Sola" zu veröffentlichen. Das wird am Valentinstag 2020 dann direkt passieren.