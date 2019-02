ROSE TATTOO live mit besonderer Setliste

40 Jahre ist es her, dass der "Rock 'n' Roll Outlaw" das Licht der Welt erblickte! Tatsächlich bereits bis ins das Jahr 1978 reicht die Geschichte der australischen Rocker zurück und zur Feier des Jubiläums wird dad besagte Album komplett live gespielt werden.Sänger Angry Andersen kommentiert: "Um den 40. Geburtstag unseres Debütalbums "Rock 'n' Roll Outlaw" im letzten Jahr gebührend zu feiern, gehen wir zurück ins Studio, um die Tracks mit unserer derzeitigen Besetzung neu aufzunehmen. Da wir im letzten Jahr ständig unterwegs waren, fehlte uns dazu schlicht die Zeit. Jetzt holen wir das nach und werden das komplette Album in Europa im Juli und August auf die Bühnen bringen. Wir sind jetzt schon aufgeregt, nach Europa zurückzukehren, wo wir unsere treuesten Anhänger haben. Wir freuen uns riesig darauf, all unsere Freunde im Sommer wiederzusehen. Long Live Rock N' Roll!"

Hier kann man dabei sein:

16 JUL 2019 Hamburg (DE) Markthalle

18 JUL 2019 Düsseldorf (DE) Zakk

19 JUL 2019 Fritzlar (DE) Rock am Stück

20 JUL 2019 Jüterbog (DE) Motorcycle Jamboree

23 JUL 2019 Wien (AT) Viper Room

24 JUL 2019 Dornbirn (AT) Conrad-Sohm

25 JUL 2019 München (DE) Free & Easy

26 JUL 2019 Seebronn (DE) Rock Of Ages

27 JUL 2019 Pyras (DE) Pyras Open Air

28 JUL 2019 Leipzig (DE) Parkbühne

31 JUL 2019 Wacken (DE) Wacken Open Air

01 AUG 2019 Steenwijkerwold (NL) Dicky Woodstock Festival

02 AUG 2019 Geiselwind (DE) Bike & Music Weekend

03 AUG 2019 Aschaffenburg (DE) Colos-Saal

04 AUG 2019 Pratteln (CH) Z7

07 AUG 2019 Madrid (ES) Mon

08 AUG 2019 Villena (ES) Leyendas Del Rock

09 AUG 2019 Barcelona (ES) Salamandra 1

11 AUG 2019 Kortrijk (BE) Alcatraz Metal Festival