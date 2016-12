ROSS THE BOSS: Neues Line-Up und Tour mit MANOWAR-Klassikern

LET US PRAY-Sänger Mike Lopes hat ein Statement veröffentlicht:

"So I guess this makes it official. Yup, got myself a most METALLLLLLL singing gig with the legendary Ross Friedman — Ross The Boss band, alongside Mike LePond from Symphony X and Kenny 'Rhino' Earl, ex-Manowar. We will be criss-crossing the globe in 2017 on the Discipline Of Steel tour. Classic Manowar set starting at the Hall Of Heavy Metal History induction event in Anaheim, California on January 18th. All dates will be announced soon."

Auf deutsch:

"I denke, jetzt it es offiziell. Ich habe den metallischsten Sängerjobbekommen und werde neben dem legendären Ross Friedmann, Mike lePond von SYMPHONY X und Kenny Earl, ex-MANOWAR, singen. Wir werden 2017 den ganzen Globus bereisen auf der "Discipline Of Steel"-Tour mit einem Set aus klassischen MANOWAR-Songs, beginnend mit der Ernennung in die Hall Of Heavy Metal History in Anaheim, Kalifornien, am 18. Januar."