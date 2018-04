ROTERFELD sagt: 'Bring Your Own Star To Life'

Der etwas sperrige Titel ist die neue Single, die die Band um Aaron Roterfeld von ihrem am 4. Mai erscheinenden Album "Hamlet At Sunset", dem Nachfolger zu dem bereits vor sieben Jahren veröffentlchten "Blood Diamond Romance", als Single und damit als Video im Vorfeld als Botschafter der Platte auserkoren hat: Youtube.

Der Bandleader und Namensgeber sagt zu dem Album: "Ähnlich wie Hamlet hat auch das Album einen vielschichtigen Charakter, der nicht leicht zu ergründen ist. Ich finde es langweilig, ein ganzes Album im gleichen Stil herunterzurattern."

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

1. No Friend Of Mine 3:23

2. Bring Your Own Star To Life 4:34

3. I Want More 4:48

4. Flieg

5. Black Blood 3:42

6. King Of This Land 5:35

7. Sea Of Stones 4:31

8. Father And Son

9. Great New Life (Reborn) 4:18

10. You Are The One I'd Spend All My Money On 3:45