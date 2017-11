ROTHEAD: Rumänischer Extremmetal im Januar

Über Memento Mori Records wird es etwas für die Exotensammlung geben, nämlich derben Death Metal aus dem Karpaten-Ländle. Am 22. Januar wird "Sewer Fiends" das Licht der Welt erblicken und wir können schon mal in 'Rats In The Walls' reinlauschen: Youtube.

Ziemlich abwechslungsreich. Ich bin beeindruckt.