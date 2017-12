ROTTING CHRIST, CARACH ANGREN und SVART CROWN kommen auf Tour

Dabei werden ROTTING CHRIST und CARACH ANGREN sich auf der Co-Headlining-Tour "Rituals Amongst The Rotten" als letzte Band abwechseln. Die Griechen und die Niederländer haben sihc dabei als Anheizer die Franzosen SVART CROWN eingeladen. Dieses gesamteuropäische Extrem-Metal-Paket wird man hier erleben können:

26 Jan 18 Essen (DE) Turock

27 Jan 18 Utrecht (NL) De Helling

28 Jan 18 Hamburg (DE) Kultur Palast

29 Jan 18 København (DK) Pumpehuset

30 Jan 18 Berlin (DE) Musik & Frieden

31 Jan 18 Katowice (PL) Mega Club

01 Feb 18 Praha (CZ) Futurum

02 Feb 18 Glauchau (DE) Alte Spinnerei

03 Feb 18 Mannheim (DE) MS Connection Complex

04 Feb 18 Paris (FR) Petit Bain

05 Feb 18 Nantes (FR) Ferrailleur

06 Feb 18 Lyon (FR) CCO

07 Feb 18 Barcelona (ES)

08 Feb 18 Oviedo (ES) Sir Laurens

09 Feb 18 Porto (PT) Hard Club

10 Feb 18 Lisboa (PT) RCA Club

11 Feb 18 Madrid (ES) Caracol

12 Feb 18 Marseille (FR) Jas Rod

13 Feb 18 Brescia (IT) Circolo Colony

14 Feb 18 München (DE) Backstage

15 Feb 18 Wien (AT) Szene

16 Feb 18 Wil (CH) Gare de Lion

17 Feb 18 Arnhem (NL) Willemeen

18 Feb 18 Vosselaar (BE) Biebob