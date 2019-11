RUNNING WILD mit neuer Single

'Ride On The Wild Side' heißt die neue digitale Single von RUNNING WILD aus der kommenden EP "Crossing The Blades".



'Ride On The Wild Side' könnt ihr euch hier anhören:







Die EP wird neben drei brandneuen eigenen Stücken zudem eine Coverversion des KISS-Klassikers 'Strutter' enthalten.



Die komplette Trackliste liest sich wie folgt:



1. Crossing The Blades 5:25

2. Stargazed 3:40

3. Strutter 3:05

4. Ride On The Wild Side 4:05



Eingespielt wurde die EP in folgendem Line-Up



Rock N’ Rolf– guitar, vocals

Peter Jordan– guitars

Ole Hempelmann - bass

Michael Wolpers– drums



"Crossing The Blades" erscheint am 06.12.2019 über Steamhammer/SPV als CD-EP, 12" Vinyl, Shirt Bundle (Steamhammer Shop), Download und Stream:

https://RunningWild.lnk.to/CrossingTheBlades

