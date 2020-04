RUSH: Jubiläumsausgabe von

Vierzig Jahre ist es her, dass RUSH diese Scheibe, die ich, egal wie gut die vorherigen waren und wie toll doch auch "2112" gewesen waren, als die erste Scheibe der Kanadier zähle, die die neue Zeitrechnung begann, die Ära, in der Geddy Lee begann, tieder zu singen und die obskuren Sci-Fi-Hymnen einem reiferen Songwriting wichen. Ja, erst von nun an war es um mich geschehen!

Vor zwei Jahren hat sich die Band aufgelöst und erst vor kurzem verstarb Schlagzeuger Neil Peart, aber dessen Genius wirkt weiter. Am 29. Mai kann man man sich davon überzeugen, wenn die "Permanent Waves – Fortieth Anniversary" erscheinen wird. Neben dem eigentlichen Album, das die 2015er remasterte Version sein wird, übrigens auf der VCD-Ausgabe erstmals in diesem Format, wird es noch Live-Aufnahmen der 1980er Welttournee geben.

Hier ist die Trackliste der zweiten CD der Doppel-CD-Ausgabe mit 20-seitigem Booklet mit Fotos und neu interpretiertenm Album-Artwork von Designer Hugh Syme:

Beneath, Between & Behind (Live in Manchester)

By-Tor & The Snow Dog (Live in London)

Xanadu (Live in London)

The Spirit Of Radio (Live in Manchester)

Natural Science (Live in Manchester)

The Trees (Live in Manchester)

Cygnus X-1 (Live in London)

Cygnus X-1 Book II (Live in London)

Closer To The Heart (Live in Manchester)

Jacob’s Ladder (Live in Missouri)

Freewill (Live in London)

Auf der 3-Vinyl-Version gibt es zusätzlich noch:

A Passage To Bangkok (Live in Manchester) (war schon auf der Deluxe-Version von "2112" enthalten)

Für echte Fans gibt es noch die Super Deluxe Ausgabe, die die CD-Version und die Vinyl-Version vereint. Obendrein gibt es ein 40-seitiges Hardcoverbuch, dass ein langes, unveröffentlichtes Essay zur LP enthalten wird sowie einen Nachdruck des Tourprogrammes, des Tourflyers, ein Poster, Backstage-Pässe, Replikas dreier hangeschriebener Lyric-sheets zu 'The Spirit Of Radio', 'Entre Nous' und 'Natural Science' und einen Notizblock des Aufnahemstudios "Le Studio".