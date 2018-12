RUSSKAJA: Neues Album

Am 29. März wird das neue Album "No One Is Illegal" der Wiener kommen, die ihren Stil Turbopolka nennen. Die erste Single des Albums heißt 'Druschba (You're Not Alone)', bei dem die achtköpfige Truppe DUBIOZA KOLEKTIV aus Bosnien-Herzegowina mitgemischt hat: Youtube.

Vorher ist die Band noch mit SUBWAY TO SALLY auf den "Eisheiligen Nächten" unterwegs:

20.12. Stuttgart – Im Wizemann

21.12. CH-Pratteln – Z7

22.12. Gießen - Hessenhallen

23.12. Dresden – alter Schlachthof

26.12. Bochum – Ruhrcongress

27.12. Würzburg - Posthalle

28.12. Bielefeld - Ringlokschuppen

29.12. Bremen – Pier 2

30.12. Potsdam – Metropolishalle

Im neuen Jahr wird dann eine eigene Tour starten:

28.03.2019 DE-Nürnberg – Hirsch

29.03.2019 DE-München - Backstage

30.03.2019 AT-Graz - PPC

03.04.2019 DE-Kempten - kultBOX

04.04.2019 DE-Karlsruhe – Substage

05.04.2019 DE-Frankfurt – Batschkapp

06.04.2019 AT-Dornbirn - Conrad Sohm

09.04.2019 AT-Wien - WUK

10.04.2019 AT-Salzburg - Rockhouse

11.04.2019 DE-Dortmund – FZW

12.04.2019 DE-Ulm – Roxy

13.04.2019 AT-Steyr - Röda

25.04.2019 DE-Hamburg – Markthalle

26.04.2019 DE-Köln – Gloria

27.04.2019 DE-Hannover – Musikzentrum

30.04.2019 AT-Innsbruck - Treibhaus

02.05.2019 DE-Leipzig - Werk II

03.05.2019 DE-Berlin – Kesselhaus