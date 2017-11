RUSSKAJA kommt auf Tour - München ausverkauft!

Oh je, jetzt liefern wir die Tourdaten zu spät, aber ich habe es eben erst bemerkt. RUSSKAJA, die Wiener Ehrenrussen im Ska-, Rock- und Polkagewand werden in Kürze auf Tournee kommen, aber für den Gig in München gibt es bereits keine Karten mehr. Man kann aber noch ins Roxy nach Ulm oder das Konzert in Nürnberg besuchen:

23.11. Köln, Gloria Theater

24.11. Ulm, Roxy

25.11. München, Backstage Halle – ausverkauft!

30.11. Frankfurt, Batschkapp

01.12. Leipzig, Werk 2

02.12. Hannover, Musikzentrum

07.12. Hamburg, Markthalle

08.12. Dortmund, FZW

09.12. Berlin, SO36

14.12. Karlsruhe, Substage

15.12. Nürnberg, Hirsch

16.12. Freiburg, Jazzhaus

21.12. Lindau, Club Vaudeville

22.12. AT-Steyr, Röda