RÚNAHILD: EP

Die EP wird drei neue Lieder der durch ihre natürliche Art bezaubernden Musikerin und Sängerin enthalten und nur im Digitalformat bei Bandcamp sowie weiteren Plattformen erhältlich sein. Sie selbst sagt über die EP unter anderem: "Sacred Feminine is about nurturing and holding space for what once has been wounded and, by doing so, starting a process of transformation and regeneration to reignite a life force from within." Als Hörbeispiel gibt es hier 'Disabrunn' vom letzten Album "Astralseid".

Quelle: Facebook Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: runahild sacred feminine ep bandcamp nordisch ethereal folk disabrunn astralseid