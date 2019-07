Re-Releases von THE NEPTUNE POWER FEDERATION

Nachdem Cruz Del Sur die australischen Rockband nach dem HELL OVER HAMMABURG in diesem Jahr spontan unter Vertrag nahm, stehen nun die ersten Re-Releases auf dem neuen Label an. "Neath A Shin Ei Sun" (2017) sowie "Lucifers Universe" (2015) waren zuvor von der Bands selbst in Kleinstauflage produziert worden.

Die Vinyl-Veröffentlichungen sollen ebenso wie das angekündigte neue Album "Memoirs Of A Rat Queen" in diesem September erscheinen.