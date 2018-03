Record Store Day: Special von EUROPE, AC/DC, PINK FLOYD, MOTÖRHEAD

Seit einigen Jahren wird der Record Store Day gefeiert mit Sonderausgaben verschiedener Tonträger und mittlerweile machen wirklich viele Läden mit. Hier sind die Listen für Deutschland und Österreich (es gibt leider keine Liste für die Schweiz). In diesem Jahr wird der 21. April der Record Store Day sein, zu dem man in den teilnehmenden Läden in limitierter Stückzahl unter anderem folgende Kleinode wird erwerben können:

- AC/DC: "Back In Black" auf Musik-Cassette

- EUROPE: "Walk The Earth" als Picture-Disc

- PINK FLOYD: "The Piper At The Gates Of Dawn" auf Vinyl in Mono

- MOTÖRHEAD: "Heroes"-7" Picture-Disc