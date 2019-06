Konzerte in Nippon haben eine lange Tradition, nun schickt sich auch die "neue" Version von RIOT an, ihren Fans ein "Live in Japan-Album" zu präsentieren. Den nun offiziell veröffentlichen Ausschnitt, in dem der Song 'Warrior' kredenzt wird, gibts es hier zu sehen:

Quelle: AFM-Records Redakteur: Jakob Schnapp Tags: riot riot v warrior live japan afm