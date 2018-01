Robert Plant mit neuer Live-DVD

Gerade erst hat der alte Rock-Haudegen sein neues Album "Carry Fire" veröffentlicht, da folgt bereits ein weiterer Release. Diesmal handelt es sich um eine Live-DVD, die auf David Lynch’s Festival Of Disruption 2016 in Los Angeles aufgenommen worden ist. Dabei segelt Plant unter dem Banner ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS. Die 77-minütige Aufnahme wird am 9. Februar bei Eagle Rock Entertainment erscheinen und folgende Songs enthalten, die eine Mischung aus eigenen Liedern, Klassikern und LED ZEPPELIN-Tracks darstellen:

1) Poor Howard2) Turn It Up3) Black Dog4) Medley: The Enchanter / Rainbow5) Babe, I’m Gonna Leave You6) Little Maggie7) Medley: Hoochie Coochie Man / Whole Lotta Love / Mona8) Going To CaliforniaBonus Features1) David Lynch on Creativity2) David Lynch on Meditation3) David Lynch on Music

Einnahmen aus den DVD-Verkäufen kommen der David Lynch Foundation zugute. Hier ist ein erster Trailer zu der DVD: Youtube.