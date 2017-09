Am 13. Oktober wird das neue Soloalbum "Carry Fire" der Sangeslegende Robert Plant über Nonesuch / Warner Bros. / Warner Music erscheinen. Nach dem Stück 'The May Queen' gibt es nun einen zweiten Song namens 'Bones Of Saints' zu hören, und zwar auf Spotify.

Quelle: Networking Media Redakteur: Frank Jaeger Tags: robert plant carry fire bones of saints