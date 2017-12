Rock Im Wald 2018: Rockanteil drastisch erhöht

Das kann man sogar doppeldeutig lesen: Mit der der schwedischen Rockerinnencombo THUNDERMOTHER hat sich das schicke kleine Rock Im Wald-Festival in Franken sein Line Up zum 20.Geburtstag aufgewertet. Ausserdem dabei sein werden die isländischen Senkrechtstarter von THE VINTAGE CARAVAN. Fest steht auch schon, dass die griechische Livewalze 1000 Moods den ausgefallenen Gig aus diesem Jahr zum Jubiläum nachholen wird.

