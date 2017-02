Rock Of Ages Festival: HARDLINE und FAIR WARNNG sind dabei

Zweimal gesellt sich Melodic Metal zum Billing des ROCK OF AGES-Festivals, das vom 28. bis 30. Juli 2017 in Seebronn stattfinden wird. HARDLINE aus den USA sind mit ihrem zeitlosen AOR ein seltener Gast in unseren Breiten und sicher ein Höhepunkt des Festivals. FAIR WARNING dagegen stammt aus Hannover, doch das Besondere ist, dass die Band mehr als Projekt geführt wird, mit sporadisch erscheinenden neuen Alben und gelegentlichen Touren, die sie allerdings seit sechs Jahren nicht mehr nach Deutschland führten.

Damit haben wir neun bestätigte Bands für 2017:

BLUES PILLS, DARE, FAIR WARNING, HARDLINE, MARILLION, PRETTY MAIDS, SPIDER MURPHY GANG, SUBWAY TO SALLY, KIM WILDE

Tickets gibt es bereits auf der Festivalhomepage für 99 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr. Es wird auch wieder Junior-Tickets für den halben Preis geben.

