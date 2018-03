Rock im Wald 2018: Vorverkauf für die 20. Ausgabe beginnt

Das kleinfeine und stets musikalisch sehr gut besetzte Rock im Wald - Festival im nordbayerischen Neuensee geht am 27.und 28.07.2018 in die 20. Runde. Glückwünsche sind also erlaubt. Genau wie der Ticketkauf zur Sause. Am 21.03.2018 startet dieser onlien wie auch in ausgesuchten Geschäften in der unmittelbaren Umgebung.

Wer neben der entspannten Stimmung, der schönen Gegend jetzt auch noch die Hauptargumente braucht, hier sind sie:

STONED JESUS

TURBOWOLF

THE GO FASTER NUNS

THE VINTAGE CARAVAN

1000 MOODS

CHURCH OF THE COSMIC SKULL

THUNDERMOTHER

TROUBLED HORSE

Das Line Up wird sich in den nächsten Wochen ständig qualitativ hochwertig erweitern.

(Das Foto wurde uns freundlich vom Veranstalter zur Verfügung gestellt.)