Rockavaria 2018: Headliner werden klargemacht

DIE TOTEN HOSEN sind als der erste Headliner des Rockavaria 2018 auf dem Münchner Königsplatz bestätigt. Am 09.06. und 10.06.2018 versucht es das Festival nach einer Pause in 2017 wieder auf neuem zentralen Gelände in Bayerns Hauptstadt.

Auch bestätigt sind bisher ROSE TATTOO, DONOTS, ROYAL REPUBLIC, EMIL BULLS und TURBOBIER sowie DRUNKEN SWALLOWS. Weitere Bestätigungen werden dann ab Mitte November bekannt gegeben.