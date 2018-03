Roger Glover veröffentlicht sein 1970er Soloalbum erneut

In einer fetten 3-CD-Version soll "The Butterfly Ball And The Grasshopper's Feast" erneut aufgelegt werden. Neben den eigentlichen Album wird es auch die Demos und ein Interview geben, wobei diese Boni nicht unveröffentlicht sind. Das Wichtigste: Auf diesem Konzeptalbum singt Ronnie James Dio. Sollte man also haben.

