Roy Khan ist zurück mit einem neuen Lied, und eventuell mit CONCEPTION

Der ehemalige KAMELOT-Sänger, der vor einigen Jahren die Band nach eine Burnout und wohl auch aus religiösen Gründen abrupt verließ, hat ein Video für die Ballade 'For All' online gestellt. Hört selbst: Youtube.

Das Lied wurde von Khan geschrieben und in den Stable Studios in Oslo im März aufgenommen. Er selbst singt und spielt Piano und Keyboards, Leif Johansen ist am Bass zu hören und Geir Olav Akselsen an der Gitarre.

Außerdem berichtet das schwedische Magazin Scream, dass Roy mit seinen ehemaligen Kumpels von COMCEPTION gesehen und auch gehört wurde, nämlich beim Musizieren. Es gibt einen kleinen Fanfilm. Damit greifen wir zwar tief in die Gerüchteküche, aber hey, wie wäre es mal mit ein bisschen Gossip? Schaut und hört selbst: Facebook.