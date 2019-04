SABATON: wieder im Krieg

...diesmal im Ersten Weltkrieg!

Die Power-Metaller von SABATON haben zu ihrem Song 'Bismarck' einen Videoclip gedreht, den ihr euch hier anschauen könnt.

Laut Bandhomepage wollten Fans, dass die Band über die Bismarck einen Song schreibt. Also haben die Schweden die Bitten erhört.

Darüber hinaus wird das neue "The Great War"-Album - komplett losgelöst von 'Bismarck' - am 19. Juni erscheinen.

Anbei die Trackliste:

01. The Future Of Warfare

02. Seven Pillars Of Wisdom

03. 82nd All The Way

04. The Attack Of The Dead Men

05. Devil Dogs

06. The Red Baron

07. Great War

08. A Ghost In The Trenches

09. Fields Of Verdun

10. The End Of The War To End All Wars

11. In Flanders Fields

Quelle: Band Homepage Redakteur: Marcel Rapp Tags: sabaton bismarck the great war nuclear blast