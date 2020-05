SABATON mit Live-Video und Audio

Wo ist denn die Sabberton-Fraktion bei POWERMETAL.de? Wieso muss ich denn News für die Weltkrieg-Skandinavis machen? Na ja, füge ich mich halt in mein Schicksal. Die Herren SABATON haben ein ziemlich eindrucksvolles Video zu ihrem Lied 'The Attack Of The Dead Men', aufgenommen auf der "The Great Tour" in London veröffentlicht. Schaut mal:

Davin gibt es auch noch eine Aufio-Version mit dem russischen Künstler RADIO TAPOK

RADIO TOPAK veröffentlicht regelmäßig Coverversionen von bekannten Metalsongs mit russischem Text. In Absprache mit SABATON durfte er seine Version dieses Liedes sogar noch vor der offiziellen Version veröffentlichen und in Moskau wurde diese Version dann mit ihm auf der Bühne gespielt.

SABATON Bassist Pär Sundström kommentiert: "Es ist uns eine besondere Ehre, mit RADIO TAPOK zusammenzuarbeiten. Er ist sehr talentiert und sein Cover von unserem Song 'The Attack Of The Dead Men' kam bei den Fans so gut an, dass wir nicht lange darüber nachdenken musste, ihn in Moskau und St. Petersburg zu uns auf die Bühne einzuladen, um den Song mit uns zu spielen. Und der Auftritt war so gelungen, dass wir keine andere Wahl hatten, als dieses gemeinsame Werk zu veröffentlichen!"

Ab 10. Juli wird es das Lied auch als Vinyl im Nuclear Blast Shop geben, wobei es zwei auf 666 Stück limitierte Versionen geben wird. Wieso 666? Das hat ja mit dem Tier nichts zu tun, wäremn da nicht 689 besser gewesen? Der deutsche Panzer aus dem 1. Weltkrieg mit dem Namen "LK 1" wiegt 6890 Kilo... oder so etwas. Aber vielleicht denke ich da auch einfach zuviel nach...

