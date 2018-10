SABER TIGER mit Videoclip zum neuen Album

Die Prog-Power-Truppe SABER TIGER aus Japan bringt am 10. Oktober ihr nächstes Album "Obscure Diversity" auf den Markt. Ein Video zu 'The Worst Enemy' ist bei YouTube online gestellt worden.

Trackliste:

1. Daguerreotype Of Phineas Gage

2. The Crowbar Case

3. The Worst Enemy

4. Stain

5. Beat Of The War Drums

6. Distant Signals

7. The Shade Of Holy Light

8. Permanent Rage

9. Seize Your Moment

10. Divide To Deny

11. Paradigm And Parody

12. The Forever Throne

13. The Forever Throne [Acoustic Version] (Bonus Track)