SACRAL RAGE: Zweites Album rückt an

Cruz Del Sur wird am 19. Oktober "Beyond Celestial Echoes" der griechischen Band SACRAL RAGE veröffentlichen. Die Speed Metaller lassen damit ihrem 2015er Debüt "Illusions In Infinite Void" einen Kracher nachfolgen, der sich unglaublich nach den Achtzigern anhört. Und das bunte Cover ist auch entsprechend gestaltet, hier passt alles. Wenn denn 1985 wäre. Hört doch mal in das Lied 'Necropia' rein, das die Band auf ihrer Bandcamp-Seite als Stream anbietet. Hier ist die komplette Trackliste von "Beyond Celestial Echoes":

1. Progenitor

2. Eternal Solstice

3. Vaguely Decoded

4. Suspended Privileges

5. Samsara (L.C.E.)

6. Necropia

7. Onwards to Nucleus

8. The Glass