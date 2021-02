SACRED OATH - neues Album der US-Metaller im April

Die US-Metaller SACRED OATH aus Connecticut werden am 02.04.2021 ihr neues und achtes reguläres Studioalbum "Return Of The Dragon" über das bandeigene Label Angel Thorne Records veröffentlichen. Das Werk wird als CD, Vinyl und digital erscheinen und kann über Bandcamp bereits vorbestellt werden:

https://sacredoath.bandcamp.com/album/return-of-the-dragon

Sowohl auf Bandcamp als auch als Lyrikvideo auf YouTube können als Hörproben bereits der Titelsong und 'Hammer Of An Angry God' verkostet werden:

