In unserem aktuellen Soundcheck belegt SACRED REICHs Album "Awake" (VÖ war am 23.08.2019) den ersten Platz. Jetzt gibt es noch einen Nachschlag in Form eines Lyric-Videos zum Track 'Divide And Conquer':

https://www.youtube.com/watch?v=u3jrZ36g4yM

