SACRILEGE: Zwei Re-Releases

Die beiden Alben "Within The Prophecy" und "Turn Back Trilobite" werden auf Hammerheart-Records neu veröffentlicht. In den Neunzigern gingen die beiden Scheiben erst ein wenig unter, gelten aber heute als Klassiker. Nun hat sich endlich ein Label der Sache angenommen und die beiden Alben neu abgemischt. Beide sind bereits erhältlich bei High Roller Records, sowohl einzeln als auch als Bundle.

Quelle: Hammerheart Redakteur: Frank Jaeger Tags: within the prophecy turn back trilobite sacrilege