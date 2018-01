SAINTED SINNERS - Neues Video zu 'Burnin The Candle'

SAINTED SINNERS, die Band um Ausnahme-Sänger David Reece (Ex-ACCEPT, Ex-BONFIRE) und Gitarrist Frank Pane (BONFIRE), veröffentlicht einen ersten, sehr sehenswerten Video-Clip zu 'Burnin The Candle', einem Song aus ihrem am 16. Februar erscheinenden Zweitwerk "Back With A Vengeance". Wie schon das selbstbetitelte Debütalbum aus dem Jahre 2017 findet die Veröffentlichung unter der Piratenflagge des "El Puerto"-Labels statt. Vorbestellungen können ab sofort auf der "El Puerto"-Homepage getätigt werden.

