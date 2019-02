Am 17.05.2019 ist es soweit. Das neute Studioalbum der Doom-Urgesteine SAINT VITUS kommt über Season Of Mist in die Läden, und es wird auf den Namen "Saint Vitus" hören. Durchaus ein Statement, mag man meinen, und ja, es wird ein besonderes Album werden, denn erstmals seit 1995 und "Die Healing" wird wieder Originalsänger Scott Reagers am Mikro zu hören sein, der auf den vergangenen Europagigs seit 2015 schon für Wino eingesprungen war, der jurisitische Probleme mit der Visumserteilung hatte.



Eine erste Hörprobe für den neuen Song "12 Years In The Tomb" haben Band und Label auch bereits auf YouTube für euch zur Verfügung gestellt, die ihr entweder unten anklicken oder über folgenden Link erreichen könnt:

https://www.youtube.com/watch?v=CCJz8FdsHo0

Der Song lässt keine Wünschen offen und hat an sich alles, was man von Old-School-Vitus erwarten kann: Scotts beschwörden Gesang und Daves völlig unverkennbares Gitarrenspiel. Als Rhythmusgruppe agieren der bereits seit Jahren bewährte Henry Vasquez am Schlagzeug und Neuzugang Pat Bruders (DOWN, ex-CROWBAR, ex-GOATWHORE), der seit gut zwei Jahren den Bassposten des leider an Parkinson erkrankten Mark Adams übernommen hat.

Hier sind nochmal die bereits bestätigten Tourdaten:

03.04.19 Gothenburg (SE) Sticky Fingers

04.04.19 Stockholm (SE) Debaser Strand

06.04.19 Jyväskylä (FI) Lutakko

07.04.19 Helsinki (FI) On The Rocks

09.04.19 Oslo (NO) Bla

10.04.19 Copenhagen (DK) Pumpehuset

11.04.19 Berlin (DE) So36

12.04.19 Hamburg (DE) Headcrash

13.04.19 Bomal-Sur-Ourthe (BE) Durbuy Rock Festival

14.04.19 Dortmund (DE) Junkyard

15.04.19 Köln (DE) Luxor

17.04.19 Birmingham (UK) Mama Roux

18.04.19 Leeds (UK) Brudenell

19.04.19 Glasgow (UK) Audio

20.04.19 London (UK) The Underworld

21.04.19 Paris (FR) Petit Bain

23.04.19 Nantes (FR) Le Ferrailleur

24.04.19 Toulouse (FR) Le Rex

25.04.19 Barcelona (ES) Boveda

26.04.19 Madrid (ES) Copernico

27.04.19 Barroselas (PT) Swr Metalfest

28.04.19 Bilbao (ES) Kafé Antzokia

30.04.19 Fribourg (CH) Fri-Son

01.05.19 Milan (IT) Circolo Magnolia

02.05.19 Zürich (CH) Dynamo

03.05.19 Karlsruhe (DE) Dudefest

04.05.19 Leipzig (DE) Utc Connewitz

Bei allen Konzerten außer in Fribourg und Zürich wird DOPELORD dabei sein.