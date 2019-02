SALTATIO MORTIS mischt Klassik mit Krawall

Das Album mit dem Titel wird nämlich am 22. März erscheinen und auf der ersten CD die Lieder des aktuellen Longplayers "Brot Und Spiele" in Versionen mit klassischem Orchester enthalten. CD Nummer zwei wird durch Live-Versionen, die am 3. November 2018 in Oberhausen aufgenommen wurden, einen Gegenpol bilden. Die Band sagt: "Wandelbarkeit stand für uns immer schon im Vordergrund. Als Künstler ist es extrem wichtig, sich und sein Tun immer wieder in Frage zu stellen und neue Denkweisen zuzulassen. Schon als wir uns an die Arbeiten zur Studioversion von "Brot und Spiele" machten, haben wir unser Songwriting auf den Prüfstand gestellt, alte Gewohnheiten über Bord geworfen und neue Wege ausprobiert, um unseren Sound neu zu definieren. In genau diesem Forschergeist entstand auch die "Klassik und Krawall"-Edition. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese neue, unbekannte Seite von Saltatio Mortis heraus zu kitzeln!"

Außerdem wird die Band bald nochmal auf Tour kommen:

21.03.2019 DE-Memmingen – Kaminwerk

22.03.2019 DE-Nürnberg – Löwensaal

23.03.2019 CH-Pratteln – Z7

29.03.2019 DE-Bremen – Pier2

30.03.2019 DE-Leipzig – Haus Auensee

04.04.2019 DE-Heidelberg – Halle02

05.04.2019 DE-Hannover – Capitol

06.04.2019 DE-Osnabrück – Hyde Park

11.04.2019 DE-Frankfurt – Batschkapp

12.04.2019 DE-Gotha – Stadthalle

13.04.2019 DE-Köln – E-Werk

Zur Einstimmung auf "Klassik und Krawall" haben wir hier die Klassik-Version von 'Brunhild': Youtube.