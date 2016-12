SAMAEL: Neues Album 2017

Die Schweizer haben den Nachfolger des 2011er Werkes "Lux Mundi" angekündigt. In einem Post, in dem sie auf ihrer Faceook-Seite ankündigen, zum 30-jährigen Bestehen als Headliner des MetalMania-Festivals in Polen ein besonderes Set spielen zu wollen, erwähnen die Musiker auch, dass sie bereits Lieder ihres kommenden Albums spielen werden. Einen Albumtitel erwähnt SAMAEL allerdings noch nicht.

Quelle: facebook Redakteur: Frank Jaeger Tags: samael