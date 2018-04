SAMSAS TRAUM: Indiegogo-Kampagne verlängert und Konzert zum WGT bestätigt

Die ursprünglich bis heute geplante Indiegogo-Kampagne zu "Tineoidea II" und "Scheiden tut weh" wurde durch die Band SAMSAS TRAUM verlängert. Das geplante Funding-Ziel wurde jedoch bereits erreicht. Nun sind noch ein paar neue Perks dazu gekommen, vor allem Bände der Comic-Serie "TRAUMA TALES".



Banchef Alexander Kaschte erklärt die Gründe: "Liebe Unterstützer und Unterstützerinnen,



wenn man sich verkalkuliert hat, sollte man auch die Eier in der Hose haben, zu seinen Fehlern zu stehen: In den vergangenen Wochen haben wir versucht, mit unserem "vergessenen" Album die Veröffentlichung von "Scheiden tut weh" UND die Aufnahmen von "TINEOIDEA II" zu finanzieren. Es hat nicht geklappt, ich hatte es mir leichter vorgestellt.



Wir haben erst in den letzten Tagen der Kampagne an Fahrt aufgenommen und spät den Eindruck gewonnen, die Mehrzahl unserer Fans zu erreichen. Viele von euch bemängelten außerdem die kurze Kampagnen-Dauer und das Fehlen weiterer Perks. Ich, Alexander Kaschte, hatte vier Wochen lang das Gefühl, dass ich nicht dazu in der Lage war, euch auch nur annähernd die Gefühle zu vermitteln, die ich bezüglich "Tineoidea II" mit mir herumtrage.



Wir, SAMSAS TRAUM, sind Kämpfer, und wir werden den Kampf um das Peingebreck-Epos nicht aufgeben. Heute werden schlagartig die oben genannten Probleme gelöst: Die Laufzeit der Kampagne wurde um 30 Tage verlängert, es gibt zahlreiche neue Perks (bitte beachtet vor allem den Perk mit dem kultigen TRAUMA TAPE!) – und wir erzählen euch endlich DIE Geschichten, die euch emotional erreichen.



Wir lieben unsere Arbeit. Wir lieben unsere Band. Die Mühe, die wir in den heute beginnenden zweiten Teil dieser Kampagne stecken, sollte euch zeigen, wie wichtig uns nicht nur die Realisierung von "Tineoidea II", sondern auch die damit einhergehende Erfüllung euer und unserer Träume ist.



Lasst unsere gemeinsame Arbeit von Erfolg gekrönt sein!"

Zudem hat die Band bekannt gegeben, dass sie zum WGT in Leipzig am 19.05.2018 im Westbad auftreten wird.