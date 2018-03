SAMSAS TRAUM: Indiegogo-Kampagne zum neuen Album

Die Band SAMSAS TRAUM möchte 2019 das neue Album "Tineoidea II" veröffentlichen. Um das zu finanzieren, bietet Bandchef Alexander Kaschte eine besondere Indiegogo-Kampagne an, bei der die Fans unveröffentlichtes Material erwerben können.



"Es wird euch nicht entgangen sein, dass ich während der TRAUMA-TALES-Kampagne in meinem Archiv zufällig auf ein in Vergessenheit geratenes Album gestoßen bin: Die über elf Jahre alten Aufnahmen stammen aus "Heiliges Herz"-Zeiten. Ein gutes Dutzend Songs ist seinerzeit "aussortiert" worden, weil mir die Stücke – und jetzt bitte nicht lachen – zu hymnisch und melodisch waren. Sie passten nicht zum schwarzmetallischen Sog von "Heiliges Herz". Als ich das vergessene Album nach seiner Wiederentdeckung meinem Schlagzeuger Michael „Cain“ Beck vorspielte, erklärte er mich für verrückt, das Material bisher nicht veröffentlicht zu haben.



In enger Kooperation mit der TRISOL MUSIC GROUP bieten wir euch ab heute ein Fan-Paket an, das neben dem vergessenen Album (TRISOL Katalognummer TRI 629 CD) in einer luxuriösen, nummerierten und 20-seitigen Digibook-Edition auch ein T-Shirt oder Girly, eine von allen Beteiligten signierte Autogrammkarte, ein Artwork-Poster und einen Button enthält. Die Digibook-Edition des vergessenen Albums ist nur HIER und JETZT erhältlich: Michael hat die Songs Ende 2017 mit großer Begeisterung eingetrommelt, meinem Freund Gerrit Wolf (JOVIAN SPIN) verdanke ich gewohnt solide Bassaufnahmen. Die Produktion der Platte ist so weit fortgeschritten, dass ihr sie innerhalb von acht Wochen nach dem Ablauf dieser Kampagne in den Händen halten könnt. Wie schon die TRAUMA TALES steht auch das vergessene Album gänzlich im Dienste von "Tineoidea II". Finanzierten uns die TRAUMA TALES die VORPRODUKTION, soll das vergessene Album nun die AUFNAHMEN und den MIX von „Tineoidea II“ ermöglichen.



Sitzt ihr gut? Dann geht es jetzt ans Eingemachte. Verkaufen wir 1.500 Fan-Pakete des vergessenen Albums, ist dessen Produktion und Herstellung in trockenen Tüchern. ACHTUNG: Dies ist die erste Kampagne im "Alles oder nichts"-Modus! Bei weniger als 1.500 verkauften Fan-Paketen wird eure Unterstützung erstattet oder erst gar nicht eingezogen – wir erhalten dann KEINEN CENT, das vergessene Album bliebe nur ein netter Versuch. Gehen 3.000 Fan-Pakete über den virtuellen Ladentisch, können wir zwar mit den Aufnahmen von "Tineoidea II" beginnen, das Peingebreck-Epos aber nur in einer abgespeckten Version realisieren – oder zeitintensiv und kräfteraubend nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Setzen wir 5.000 Fan-Pakete ab, dürft ihr euch entspannt zurücklehnen und auf "Tineoidea II" warten – 2019 ist dann das Jahr, in dem ich eure Herzen mit der Kraft meiner Musik zerreißen werde."

