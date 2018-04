SAMSAS TRAUM: Neuer Perk bei der Indiegogo-Kampagne zu

Heute hat Bandchef Alexander Kaschte einen neuen Perk zur Indiegogo-Kampagne von SAMSAS TRAUM rausgehauen. Ab sofort ist für 45,00 EUR (zzgl. Versand) der Kapu "Käferstern" erhältlich. Mit der Kampagne soll die Produktion des neuen Albums "Tineoidea II" finanziert werden. Dem gegenüber soll im Vorfeld bei der Unterstützeraktion das "vergessene Album" mit dem Namen "Scheiden tut weh" erscheinen. Dieses Werk beinhaltet zwölf Songs, die aus der Zeit von "Heiliges Herz" stammen, aber nie veröffentlicht worden.



Alex Kaschte meint: "Unser heutiges Update richtet sich an alle, die an unserer Kampagne bemängelt haben, dass es nicht genügend Perks gäbe. Viele haben bereits unsere Postkarte, den Mitgliedsausweis für den "CLUB DER TOTEN KATZEN" und das "SCHEIDEN-TUT-WEH"-Fan-Paket bestellt; doch sie wollen uns NOCH MEHR unterstützen. Für sie gibt es jetzt den SAMSAS-TRAUM-KAPU „KÄFERSTERN“, über den man keine großen Worte verlieren muss. Er ist ab sofort auf unserer Kampagnen-Seite erhältlich! Die Vorderseite des Continental-Clothing-Kapus ziert das von Christophe Szpajdel entworfene SAMSAS-TRAUM-Black-Metal-Logo, auf der Rückseite befindet sich ein Design unseres Freundes Septian Fajrianto. Wir produzieren den Kapu auch in Übergrößen, die Rohware ist dann allerdings NICHT von Continental Clothing.



Lass uns in den letzten Tagen unserer Kampagne noch einmal alles geben und allen, die nicht an SAMSAS TRAUM und unseren Erfolg glauben, zeigen, dass sie im Unrecht sind. Mir persönlich ist jede Anfeindung, jede kindische Beleidigung auf YouTube und jede peinliche Anmache auf Facebook nur NOCH MEHR Anreiz, für meine Kunst ALLES zu geben. GEMEINSAM können wir ALLES schaffen!



Vielen Dank an euch alle!"



Die Kampagne geht noch genau 10 Tage. Aktuell sind rund 60 Prozent des Budget zusammen gekommen.



Wir wünschen viel Erfolg!