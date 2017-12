SANCTUARY: Warrel Dane verstorben

Wie aus dem Umfeld des amerikanischen Sängers Warrel Dane (SANCTUARY, NEVERMORE) zu hören ist, soll dieser heute Nacht an Herzversagen verstorben sein. Eine offizielle Bestätigung des Labels soll bald folgen.

Wir werden euch auf dem laufenden halten.

UPDATE: Nun hat die Metalwelt die traurige Gewissheit: Warrel Dane ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Dies hat Johnny Moraes (Gitarrist von Dane's Soloband) gegenüber der brasilianischen UOL bestätigt. "Er ist in der Nacht gestorben, er hatte eine Herzattacke. Er war in der Wohnung, in der er während der Aufnahmen des neuen Albums wohnte, als es passierte", so der Gitarrist. "Ich habe ihm eine Herzmassage gegeben und wir haben einen Notarzt (SAMU) alarmiert, der auch schnell vor Ort gewesen ist. Aber als er ankam, war Warrel schon verstorben."

Gesundheitlich war der begnadete Sänger schon seit einem längeren Zeitraum angeschlagen. Doch sein Zustand hat sich in letzter Zeit verschlechtert. "Seine Gesundheit war wegen seiner Diabetes und seiner Alkoholabhängigkeit sehr angeschlagen. Er hatte bereits eine Menge gesundheilticher Probleme gehabt", so Moraes weiter.

Mit Warrel Dane verlässt uns einer der großartigsten Sänger der Metalgeschichte, der bereits in den 1980ern mit SANCTUARYs "Refuge Denied" und "Into The Mirror Black" zwei absolute Klassiker eingesungen hat. Mit der Nachfolgeband NEVERMORE erreichte Wane seinen Schaffenszenit, mit seinem kongenialen Partner Jeff Loomis (ARCH ENEMY) veröffentlichte er so manch Klasisker im Power-/Progressive Metal wie das selbstbetitelte Debüt, "Dreaming Neon Black" oder "Enemies Of Reality". Ruhe in Frieden, Warrel!

