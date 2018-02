SANCTUARY live ohne Warrel Dane

Es war ja bereits angekündigt gewesen, aber jetzt ist es offiziell. SANCTUARY wird nach dem Tod des großartigen Frontmannes trotzdem die Tour mit ICED EARTH spielen. Sänger wird Joseph Michael von WITHERFALL sein. Es gibt mittlerweile Fanvideos mehrerer Lieder und die gesamte gespielte Setliste eines Auftrittes am 22. Februar 2018 war diese hier:

Die for My Sins

Seasons of Destruction

Battle Angels

Arise and Purify

Frozen

Soldiers of Steel

Future Tense