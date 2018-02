SANHEDRIN unterzeichnet bei Cruz Del Sur

Am 27. April wird das Debütalbum der Band aus Brooklyn, deren erstes Lebenszeichen eine selbstveröffentlichte und selbstbetitelte EP im Jahre 2015 war, unter dem Banner "A Funeral For The World" als CD und auf Vinyl erscheinen. Hier ist die Trackliste:

1. Riding on the Dawn 04:00

2. A Funeral for the World 06:22

3. Demoness 05:26

4. Collateral Damage 07:17

5. Faith Healers 04:20

6. No Religion 07:09

7. Massive Deceiver 04:06

8. Die Trying 06:46

Das Album kann als CD und Vinyl bereits auf der Bandcamp-Seite der Band vorbestellt werden.