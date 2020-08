SAPIENCY - Offizielles Video vorgestellt

Sieben Jahre nach ihrem zweiten Album "Tomorrow" veröffentlichen SAPIENCY am 25.09.2020 via Massacre Records ihr neues Album "For Those Who Never Rest".

Zum Titel 'Everest' präsentieren die Frankfurter heute das Video:

Tracklist:



1. Everest

2. Like Yourself (Feat. Tyler)

3. Dangerous Game

4. Revenge

5. Bleeding In The Sun

6. Thin Ice

7. Sick

8. C'est La Vie

9. Borderline

10. I Am Alive

11. Lucid Dreamer

12. Dropped Again

13. Like Yourself (Feat. Gerre & Tyler) [Bonus Track]