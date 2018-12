SARAH LONGFIELD: Hört das komplette Album

Die US-amerikanische Gitarristin und Songwriterin hat am 30. November über Season Of Mist ein schönes, verträumtes Album mit dem Namen "Disparity"veröffentlicht, das herrlich zum Winter passt. Wer das nicht glaubt, sollte mal in den Stream reinhören, bei dem schon der Opener 'Embracing Solace' toll ist. Es wird übrigens später auch noch metallischer, spätestens ab 'Cataclysm': Youtube.

