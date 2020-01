SARAH STRAUB: Liedermacherin mit breitem Repertoire

Einem Hinweis aus der Leserschaft gehen wir sehr gern nach: bei den News für das neue Album von MARTY AND THE BAD PUNCH fehlt der Hinweis auf die Mitwirkung der deutschen Liedermacherin Sarah Straub an diesem Album. Warum nicht aus der Not eine Tugend machen und ganz direkt auf diese vielseitige Musikerin hinweisen?

Ganz aktuell gibt es seit September 2019 ein neues Album "Alles das und mehr", welches sich damir beschäftigt, Stücke von Konstantin Wecker neu zu vertonen und zu interpretieren.

Weitere Infos gibt es auf der Webseite von Sarah Straub, die privat gern Metal Musik hört - sagte uns der aufmerksame Leser. Danke für den Hinweis.