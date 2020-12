Das finnische Black-Metal-Duo SARVEKAS hat mit dem heutigen Tage seine Debüt-EP "Of Atavistic Fury & Visions" zum Streamen ins Netz gestellt.

Die Scheibe enthält die folgenden fünf Tracks:

1. Dark Spiritual Devotion

2. Hexenpyre

3. The Sacred Hour of the Hunt

4. Where No Man Has Trodden

5. Surtr's Breath